Regioni, il 3 a 3 premia Pd e Meloni Sì del 69,6% al taglio in Parlamento (Di martedì 22 settembre 2020) Toscana, Puglia e Campania restano Dem. Le Marche a Fdi. In Veneto stravince Zaia, Toti confermato in Liguria Leggi su corriere (Di martedì 22 settembre 2020) Toscana, Puglia e Campania restano Dem. Le Marche a Fdi. In Veneto stravince Zaia, Toti confermato in Liguria

Italia_Notizie : Regioni, il 3 a 3 premia Pd e Meloni Sì del 69,6% al taglio in Parlamento - MarcoliniGiulio : @Ilconservator @Gitro77 Questo dato deve far riflettere Per le regioni in ‘bilico’ poi la chiamata della sx a votar… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni premia Regionali, Costa (Liguria Popolare): "Risultato che premia cinque anni di amministrazione" Primocanale Regioni, il 3 a 3 premia Pd e Meloni Sì del 69,6% al taglio in Parlamento

Il governo tira un sospiro di sollievo al termine della grande tornata l’elettorale ai tempi del Covid. Matteo Salvini, nonostante i consensi in crescita della sua alleata-rivale Giorgia Meloni, non r ...

Elezioni regionali, Rossi: «Salvini sconfitto dal popolo democratico»

De Luca che hanno visto premiata la serietà nell'amministrare la propria Regione e a Giani e Acquaroli alla prima elezione. Da domani lavoreremo insieme e sempre lealmente in conferenza Stato-Regioni" ...

Il governo tira un sospiro di sollievo al termine della grande tornata l’elettorale ai tempi del Covid. Matteo Salvini, nonostante i consensi in crescita della sua alleata-rivale Giorgia Meloni, non r ...De Luca che hanno visto premiata la serietà nell'amministrare la propria Regione e a Giani e Acquaroli alla prima elezione. Da domani lavoreremo insieme e sempre lealmente in conferenza Stato-Regioni" ...