Referendum taglio parlamentari, primi exit poll: Sì al 60-64%, No al 36-40%

Secondo i primi exit poll Rai sul Referendum i Sì sono 60-64%, i No al 36-40%. Su 61.622 schede della prima sezione scrutinata i risultati ufficiali danno il Sì al 63,33% e il No al 36,67%.(in aggiornamento)

