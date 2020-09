Referendum, primi exit poll: il sì al 60-64%. Affluenza al 51,75% (Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO DELLE 15.19. L'Affluenza provvisoria al voto per il Referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO DELLE 15.19. L'provvisoria al voto per ilcostituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati...

you_trend : ?? #REFERENDUM Primi dati del @Viminale Sì 70,6% No 29,4% 86 sezioni su 61.622 - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - RaiNews : I primi exit poll sul #referendum: il sì tra il 60% e il 64% #EXITPOLL - tulisso : #Referendum, i primi dati: Sì 69,54%, No 30,46% - LDistratta : Referendum: i primi exit poll 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' Del resto l'Italia in europa ha il più alto tass… -