Perché i fratelli Bianchi non erano stati sottoposti a misure cautelari prima dell’omicidio di Willy (Di lunedì 21 settembre 2020) I fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro, avrebbero una serie di fascicoli aperti per spaccio, percosse e rissa. ”La misura cautelare non viene applicata per qualsiasi tipologia di reato. Per i reati meno importanti il giudice non può dare misure cautelari”. Lo ha spiegato Valerio De Gioia, giudice del Tribunale di Roma, intervenendo ai microfoni della trasmissione ”L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Se dovesse essere vero che ci sono dei procedimenti per rissa e anche spaccio, non sono ipotesi che possono portare a misure cautelari, anche perché il giudice deve accertare l’esistenza di esigenze cautelari. Questo – ha chiarito De Gioia – ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) I, accusati dell’omicidio diMonteiro, avrebbero una serie di fascicoli aperti per spaccio, percosse e rissa. ”La misura cautelare non viene applicata per qualsiasi tipologia di reato. Per i reati meno importanti il giudice non può dare”. Lo ha spiegato Valerio De Gioia, giudice del Tribunale di Roma, intervenendo ai microfoni della trasmissione ”L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Se dovesse essere vero che ci sono dei procedimenti per rissa e anche spaccio, non sono ipotesi che possono portare a, anche perché il giudice deve accertare l’esistenza di esigenze. Questo – ha chiarito De Gioia – ...

beppesevergnini : E questi sarebbero gli indigenti? - francistheleg : @ilmessaggeroit La Raggi spaventa il 'Partito dei ladroni di Stato' di cui fa parte il PD, Lega, Fratelli di Taglia… - realcannone : CHI NON È AL NOSTRO FIANCO È PERCHÉ NON HA SAPUTO TENERE IL PASSO. EH GIÀ ... BUONGIORNO MONDO ?? FRATELLI CANNONE… - BookshireLibri : Le fiabe dei fratelli Grimm: le più famose e perché sono state scritte - stoabestemmia : Poi se uno ha mani in pasta con criminalità e vuole cavalcare antirazzismo per tornaconto o appoggia pure/soprattut… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché fratelli Crozza diventa Zangrillo: «Covid? Con Berlusconi il virus si è adattato all’ospite» Corriere TV