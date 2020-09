Patrizia De Blanck non è una contessa ed è la nipote di Mussolini. La bomba sganciata da Live non è la D’urso (Di lunedì 21 settembre 2020) Patrizia De Blanck (US Endemol Shine) Patrizia De Blanck è indubbiamente il personaggio più forte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia da nemmeno una settimana, si è resa già protagonista di numerosi momenti clou, dal nudo integrale alle sfuriate contro Flavia Vento, dal bagnetto a Enock e Pierpaolo alla foresta di marijuana. Si parla di lei non solo all’interno del reality ma anche fuori: Barbara D’Urso, nella puntata di Live non è la d’Urso in onda ieri sera, ha dedicato un ampio talk alla contessa in cui è emersa un’indiscrezione shock: Patrizia De Blanck non sarebbe una contessa e parrebbe essere ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 settembre 2020)De(US Endemol Shine)Deè indubbiamente il personaggio più forte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia da nemmeno una settimana, si è resa già protagonista di numerosi momenti clou, dal nudo integrale alle sfuriate contro Flavia Vento, dal bagnetto a Enock e Pierpaolo alla foresta di marijuana. Si parla di lei non solo all’interno del reality ma anche fuori: Barbara D’Urso, nella puntata dinon è la d’Urso in onda ieri sera, ha dedicato un ampio talk allain cui è emersa un’indiscrezione shock:Denon sarebbe unae parrebbe essere ...

pomeriggio5 : Ma che numeri ci avete fatto fare ieri con Live #noneladurso? ?? Lunedì, a #Pomeriggio5, gossip! ? Viola Valentino r… - trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - luciafilardi18 : 'Solo io non mi ambiento perché me ne fotto' Patrizia De Blanck SONO IO #GFVIP - ArgentineBlood : #GFVIP Patrizia de Blanck ha la stessa voce di Simona Izzo -