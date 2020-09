Nonno defunto bacia nipote nella pancia, l’ecografia mette i brividi (Di lunedì 21 settembre 2020) Suggestione o manifestazione della realtà? Quel che è certo è che l’immagine mostrata in questa ecografia fa rabbrividire. Sicuramente vediamo quello che vogliamo vedere e quello che vediamo è del tutto soggettivo. Provate a guardare un cielo pieno di nuvole e ognuno di voi vedrà forme diverse in queste nuvole. Ma l’ecografia che stiamo per … L'articolo Nonno defunto bacia nipote nella pancia, l’ecografia mette i brividi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Suggestione o manifestazione della realtà? Quel che è certo è che l’immagine mostrata in questa ecografia fa rabre. Sicuramente vediamo quello che vogliamo vedere e quello che vediamo è del tutto soggettivo. Provate a guardare un cielo pieno di nuvole e ognuno di voi vedrà forme diverse in queste nuvole. Ma l’ecografia che stiamo per … L'articolo, l’ecografiaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Gianni98924083 : @fedebeltrami Per quanto gli avi, in ambedue i casi, della quasi centenaria zia e dell’ormai defunto terribile nonn… - _kageyaama : RT @sunshinata_: tw//: bones and death scusami tanto se tobio ha dovuto raccogliere le ossa del nonno defunto e questo lo ha un traumatiz… - sunshinata_ : tw//: bones and death scusami tanto se tobio ha dovuto raccogliere le ossa del nonno defunto e questo lo ha un tr… - terzo_joy : @C19official Ho sempre in mente la telefonata di Wanda che lo scambia per suo nonno defunto - Gianfra20851000 : @LaSig_naSilvani mo lo dico io a mio nonno...defunto pure lui di parlare con i tuoi e di essere più comprensivi, co… -

Cosa devono fare i genitori se il proprio figlio minore viene chiamato all’eredità di un parente? Tuo padre è morto da poche settimane. Un evento doloroso che ancora non sei riuscita a superare. Sorpr ...

Foto con il dito medio alzato per il manifesto funebre di una nonnina di Rimini.

Una scelta che come hanno spiegato i parenti è stata dettata dal fatto di voler rappresentare in maniera fedele la personalità della loro congiunta: una donna anticonformista, che non dava peso all’op ...

