No al sensore macro sul Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) IlS20 Fantiene ancora banco: del resto, presentato come sarà il prossimo 23 settembre non poteva essere altrimenti. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device dovrebbe essere più simile alla serie di punta di quanto non sia stato ilS10 Lite, tra cui il vantaggio di poter contare su una fotocamera con zoom standard invece di una. Beninteso, ilS10 Lite è stato un telefono eccellente, con molte funzionalità di fascia alta (come nel caso del supporto per la ricarica rapida a 25W e l’ampia batteria), pur perdendo qualcosa in ambito fotografico, che ricordiamo disporre di unda 48MP di gran lunga inferiore rispetto al comparto da 12MP dell’ammiraglia di punta (ancor ...