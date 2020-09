Nicola Zingaretti ' festeggia' la vittoria del Pd alle regionali con una birra al centro di Roma insieme al suo staff

(Di lunedì 21 settembre 2020) Serata di festa, più che meritata, per. Il governatore della Regione Lazio e segretario del Pd , infatti, dopo una giornata di tensione in attesa dei risultati elettorali, poi ...

HuffPostItalia : Elezioni regionali: Nicola Zingaretti, l'uomo forte - ilfoglio_it : Esclusiva del Foglio. Il premier Conte ha telefonato a Zingaretti: 'Complimenti Nicola, grande risultato'- di… - espressonline : Zingaretti il Vincitore, Conte il Sostituibile. L'editoriale di Marco Damilano - sologiuma : RT @paolorm2012: Nell’area di centro-sx leggo messaggi di ringraziamento a Nicola Zingaretti per i risultati elettorali (regionali e refere… - paolorm2012 : Nell’area di centro-sx leggo messaggi di ringraziamento a Nicola Zingaretti per i risultati elettorali (regionali e… -

Da agnello sacrificale, bersagliato dalle opposizioni e insidiato dall’interno della coalizione di governo, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti riemerge dalle doppie urne con le stimmate del quasi ...Pericolo scampato per il governo. I risultati che si stanno profilando in Puglia, con la conferma di Michele Emiliano, e soprattutto in Toscana, con l’elezione di Eugenio Giani, allontanano il pericol ...