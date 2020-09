News Grande Fratello | Zorzi ridicolizza Pepe | il dolore della Golia | Fausto Leali fa mea culpa

smenichini : #RossanaRossanda non ha mai fatto finta di non vedere. Dal @ilfoglio_it mi hanno gentilmente chiesto un punto di vi… - graziano_delrio : Rifiutarsi di condannare un dittatore mentre milioni di persone chiedono democrazia, significa voltarsi dall’altra… - VittorioSgarbi : E' stato il più importante editore d'arte italiano. Ha reso opera d'arte anche il libro secondo una grande tradizi… - mtvitalia : Ariana Grande è la BFF che tutti dovrebbero avere ?? #LadyGaga - leonemaschio : RT @ilgiornale: L'ultimo episodio di violenza due giorni fa a Viareggio, dove un 45enne pakistano ha minacciato la figlia adolescente con u… -

Ultime Notizie dalla rete : News Grande

Già nei giorni scorsi il sindaco di Montalto Uffugo aveva emanato uguale ordinanza sulla riapertura posticipata delle scuole. Oggi la decisione del primo cittadino di Rende RENDE (CS) – Il sindaco Mar ..."E' stato un onore guidare questa versione in sviluppo della GR Super Sport davanti al grande pubblico per la prima volta, soprattutto su un circuito come Le Mans, che e' cosi' strettamente legato a ...Con la vittoria del Sì è la Lombardia la regione che perde il maggior numero di senatori: dagli attuali 49 a soli 31 seggi a Palazzo Madama, perdendone ben 18. In termini di rappresentatività, la ...