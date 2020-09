Daniele_Manca : Riapertura stadi, Miozzo (Cts): «Una follia far entrare più di mille spettatori» La preoccupazione del coordinatore… - danieledv79 : RT @ilriformista: #Stadi riaperti ai tifosi, critiche dal coordinatore del Cts Miozzo: “Una follia più di mille persone” - tuttonapoli : Miozzo, coordinatore CTS: 'Sarebbe folle riaprire ora gli stadi a più di 1000 spettatori' - ilriformista : #Stadi riaperti ai tifosi, critiche dal coordinatore del Cts Miozzo: “Una follia più di mille persone” - troppevoltezero : RT @marifcinter: Miozzo (coordinatore Comitato Tecnico Scientifico): 'A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze dr… -

“A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia il 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli ...Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo è preoccupato per la ripresa dei grandi eventi: "A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha ...I mille spettatori ammessi negli stadi sono il primo passo verso un ritorno alla normalità, che però sembra essere ancora lontana. La crescita esponenziale dei casi in paesi come Francia e Spagna (ma ...