Milik blocca tutto: ora la Juve si butta sull’esubero Morata (operazione da 55 milioni) (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo stallo Milik innesca una serie di blocchi a catena. E la Juve, che ha già ufficialmente abbandonato l’idea di portare a Torino Suarez, pensa ad un ritorno: Alvaro Morata. Dzeko resta in stand-by in attesa che il braccio di ferro tra l’attaccante polacco, il Napoli e la Roma trovi una soluzione. Ma Pirlo vuole un centravanti. Sky Sport scrive che Paratici “ha riallacciato i rapporti con Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid già a Torino per due stagioni tra il 2014 e il 2016. Il club spagnolo ha aperto alla formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro circa con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro, per un’operazione da 55 milioni totali (ai quali vanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo stalloinnesca una serie di blocchi a catena. E la, che ha già ufficialmente abbandonato l’idea di portare a Torino Suarez, pensa ad un ritorno: Alvaro. Dzeko resta in stand-by in attesa che il braccio di ferro tra l’attaccante polacco, il Napoli e la Roma trovi una soluzione. Ma Pirlo vuole un centravanti. Sky Sport scrive che Paratici “ha riallacciato i rapporti con Alvaro, attaccante dell’Atletico Madrid già a Torino per due stagioni tra il 2014 e il 2016. Il club spagnolo ha aperto alla formula del prestito oneroso a 10di euro circa con diritto di riscatto fissato intorno ai 45di euro, per un’da 55totali (ai quali vanno ...

Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - napolista : Milik blocca tutto: ora la Juve si butta sull'esubero Morata (operazione da 55 milioni) Mentre in Spagna scrivono c… - infoitsport : Friedkin 'blocca' Milik: ecco la richiesta del presidente al Napoli - siamo_la_Roma : ??? #Paratici e #Fienga non avevano fatto i conti con #Friedkin ?? Intervenuto in prima persona nella trattativa per… - infoitsport : Ecco perché Milik non ha ancora firmato con la Roma e blocca Dzeko alla Juve -