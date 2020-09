Mihajlovic: “Loro avevano Ibra, noi no. Donnarumma? Maledetto chi l’ha fatto esordire” (Di lunedì 21 settembre 2020) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, commenta così la sconfitta contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport: “La differenza l’ha fatta Ibrahimovic, tutto quello che hanno creato deriva dal piede di Ibra. Però come partita è stata equilIbrata”. E su Donnarumma, autore di alcuni interventi provvidenziali: “Maledetto chi l’ha fatto esordire, ogni volta contro di me fa miracoli”. Foto: Twitter Bologna L'articolo Mihajlovic: “Loro avevano Ibra, noi no. Donnarumma? Maledetto chi l’ha fatto esordire” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) L’allenatore del Bologna, Sinisa, commenta così la sconfitta contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport: “La differenza l’ha fattahimovic, tutto quello che hanno creato deriva dal piede di. Però come partita è stata equilta”. E su, autore di alcuni interventi provvidenziali: “chi l’haesordire, ogni volta contro di me fa miracoli”. Foto: Twitter Bologna L'articolo: “Loro, noi no.chi l’haesordire” proviene da Alfredo Pedullà.

