Microsoft acquisce ufficialmente ZeniMax Media | ossia Bethesda | Id Software e non solo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Notizia “bomba” per gli appassionati di gaming: il colossoannuncia attraverso canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione dila compagnia che controlla lahouse, tra le più famose e riconoscibili del panorama videoludico mondiale, che a sua volta controlla altrehouse molto famose. Annuncio ufficiale L’annuncio è arrivato con la pubblicazione di un post su Xbox Wire, uno dei blog ufficiali della casa di Redmond, cosa confermata dal vice presidente esecutivo diPhil Spencer su Twitter: “Siamo entusiasti di annunciare cheè entrata in un accordo per acquisire ...

(Teleborsa) - Composto ribasso per Microsoft, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti. Il colosso di Redmond ha annunciato l'acquisto di ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, uno ...Una operazione da 7,5 miliardi di dollari. Tanto ha sborsato Microsoft per portarsi a casa ZeniMax Media, colosso dell'intrattenimento che al suo interno vanta diversi sviluppatori di giochi leader de ...