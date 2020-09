Meteo, le previsioni di martedì 22 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Settimana turbolenta dal punto di vista Meteo con una serie di perturbazioni che colpiranno il nostro Paese da Nord a Sud. L’estate è davvero finita con un progressivo calo delle temperature che, tra qualche giorno, porterà persino la neve in montagna a quote medie (1400-1600 metri).Maltempo su tutto il PaeseLe precipitazioni interesseranno le regioni centro settentrionali nella prima parte della settimana, per poi raggiungere anche il Sud da giovedì in poi. I termometri cominceranno fin da subito un'inesorabile discesa. La causa del maltempo è dovuta ad un vortice ciclonico che dal Regno Unito raggiungerà la Francia per poi fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Da venerdì sarà tutta l'Italia ad essere inserita in una circolazione ciclonica tipicamente autunnale. Assieme alle piogge inoltre ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 settembre 2020) Settimana turbolenta dal punto di vistacon una serie di perturbazioni che colpiranno il nostro Paese da Nord a Sud. L’estate è davvero finita con un progressivo calo delle temperature che, tra qualche giorno, porterà persino la neve in montagna a quote medie (1400-1600 metri).Maltempo su tutto il PaeseLe precipitazioni interesseranno le regioni centro settentrionali nella prima parte della settimana, per poi raggiungere anche il Sud da giovedì in poi. I termometri cominceranno fin da subito un'inesorabile discesa. La causa del maltempo è dovuta ad un vortice ciclonico che dal Regno Unito raggiungerà la Francia per poi fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Da venerdì sarà tutta l'Italia ad essere inserita in una circolazione ciclonica tipicamente autunnale. Assieme alle piogge inoltre ...

