Mara Venier sbotta su Instagram, senza freni contro “le carmelitane della D’Urso”: brutta l’invidia (Di lunedì 21 settembre 2020) Non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato in più occasioni: Mara Venier non trattiene le repliche innanzi alle insinuazioni degli haters che su Instagram rivolgono alla conduttrice pensieri poco piacevoli o critiche sulla trasmissione. In attesa della diretta di Domenica In, la padrona di casa di RaiUno si fa sentire sul social: “Ci siete??? – scrive facendosi immortalare a centro studio – A tra pocoooo”. Ci sono e sono in tanti i followers che al post rispondono con affetto e like, ma anche con disapprovazione. Leggi anche >> D’Urso Signorini scambi al vetriolo, Barbara ‘minacciata’? «Cala di nuovo il gelo» Mara Venier Instagram, fuori controllo: risposte esilaranti agli haters In un ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato in più occasioni:non trattiene le repliche innanzi alle insinuazioni degli haters che surivolgono alla conduttrice pensieri poco piacevoli o critiche sulla trasmissione. In attesadiretta di Domenica In, la padrona di casa di RaiUno si fa sentire sul social: “Ci siete??? – scrive facendosi immortalare a centro studio – A tra pocoooo”. Ci sono e sono in tanti i followers che al post rispondono con affetto e like, ma anche con disapprovazione. Leggi anche >> D’Urso Signorini scambi al vetriolo, Barbara ‘minacciata’? «Cala di nuovo il gelo», fuorillo: risposte esilaranti agli haters In un ...

