Loredana Bertè a Verissimo fa un racconto choc

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 21 settembre 2020) La cantanteBertè è stata ospite a “”, dove ha raccontato diversi aneddoti della propria vita, compresi i più drammatici. «In genere non festeggio il compleanno, ma domani è anche il compleanno di Mimì e della mia carissima amica Asia Argento. Dicono che i 70 siano i nuovi 50, per una volta festeggerò anche io», spiegaBertè, con un pensiero anche alla sorella Mia Martini. La Bertè racconta anche la sua adolescenza, fatta di serate al Piper, di una grande amicizia con Renato Zero, ma anche di un episodio assolutamente drammatico: «Avevo 16 anni, facevo serate con le collettine ed eravamo in giro per l’Italia. Ero l’unica verg…ne del gruppo e tutte mi dicevano di decidermi. C’era questo tizio che mi ...