La Passione di Cristo | Resurrezione | il sequel è in lavorazione

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sedici anni dopo l’uscita de Ladi, Jim Caviezel conferma che il, è ancora inSono passati sedici anni dall’uscita di Ladi, pellicola che ha incassato circa 400 milioni di dollari al botteghino nazionale e 612 in tutto il mondo, il tutto con un budget di produzione di 30 milioni. Ladidetiene ancora il titolo di film R-rated con il maggior incasso negli Stati Uniti. Ilè inda un po’ di tempo, ma non è mai stato chiaro quando andrà oltre la fase di sviluppo. Oggi, però, abbiamo un’ulteriore conferma che unè ...

ComingSoon.it

In una recente intervista Jim Caviezel ha aggiornato sul chiacchieratissimo sequel de La Passione di Cristo, il film scritto e diretto da Mel Gibson nel 2004. Era da un po' di tempo che non si avevano ...