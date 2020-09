Kate Middleton vince la battaglia contro Tatler | che l’aveva definita «arricchita e kitsch»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) Kate Middleton ha vinto. No, non si tratta dell’ennesima sfida vera o presunta con la cognata Meghan Markle, ma della battaglia ben più importante ingaggiata contro la rivista Tatler, che lo scorso giugno l’aveva sbattuta in copertina etichettandola come Caterina la Grande e che poi, dentro, ne aveva detto peste e corna, definendola, tra le altre cose: «Arricchita, pericolosamente magra e kitsch».