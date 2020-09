Incredibile RIBALTONE: l’Autunno entrerà a gamba tesa (Di lunedì 21 settembre 2020) I giorni scorsi l’attenzione era tutta incentrata all’Uragano Mediterraneo e visto quanto accaduto in Grecia era più corretto focalizzare l’obbiettivo su quell’evento. Così com’era giusto concentrarsi su quanto stava accadendo sulla Penisola Iberica perché come previsto sta avendo ripercussioni anche su di noi. Effettivamente stiamo arrivando al risultato, ovvero all’indebolimento dell’Alta Pressione e all’aumento dell’instabilità atmosferica. L’erosione anticiclonica continuerà e sul finire di settimana avremo a che fare con un peggioramento realmente imponente. Un peggioramento che abbiamo definito “tardo autunnale” per la natura dello stesso, ovvero nord atlantico. Arriverà l’Autunno, entrerà a gamba tesa nel ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) I giorni scorsi l’attenzione era tutta incentrata all’Uragano Mediterraneo e visto quanto accaduto in Grecia era più corretto focalizzare l’obbiettivo su quell’evento. Così com’era giusto concentrarsi su quanto stava accadendo sulla Penisola Iberica perché come previsto sta avendo ripercussioni anche su di noi. Effettivamente stiamo arrivando al risultato, ovvero all’indebolimento dell’Alta Pressione e all’aumento dell’instabilità atmosferica. L’erosione anticiclonica continuerà e sul finire di settimana avremo a che fare con un peggioramento realmente imponente. Un peggioramento che abbiamo definito “tardo autunnale” per la natura dello stesso, ovvero nord atlantico. Arriverà l’Autunno, entrerà anel ...

Da bambino sognavo di poter correre un giorno al Tour e io non l’ho solo corso, l’ho appena vinto ed è incredibile”. Sono molto, molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto“. La maglia gialla era il ...

Tour de France 2020, clamoroso Pogacar: ribalta Roglic ed è maglia gialla!

Incredibile al Tour de France 2020: quando sembrava tutta apparecchiata la festa per Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ecco che la cronometro finale di La Planche des belles filles, valida come 20^ tappa, ...

Basket, Supercoppa Italiana: Bologna batte Sassari, sarà finale con l'Olimpia Milano

Sul parquet di casa della Segafredo Arena, la Virtus Bologna accede alla finale di Supercoppa Italiana trionfando per 88-76 sul Banco di Sardegna Sassari: decisivi i 13 punti a testa di Abass e Teodos ...

