Immerge i piedi nella fontana di Piazza Venezia | multata turista

(Di lunedì 21 settembre 2020) Unaè stata sorpresa mentreva idel Tirreno di, in centro a Roma. La 26enne olandese ieri pomeriggio è stata sanzionata per 300 euro dai carabinieri del Comando di. Non si segnalano danni al monumento.L'articolo Meteo Web.

Ultime Notizie dalla rete : Immerge piedi

Meteo Web

Una turista olandese di 27 anni ha immerso i piedi all’interno della Fontana del Tirreno. Il pediluvio non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno sanzionato la ragazza con una multa di 300 ...Riproponiamo l’intervista a Enrique Irazoqui, il Gesù del «Vangelo secondo Matteo» di Pier Paolo Pasolini, pubblicata su «Avvenire» il 23 aprile 2006. Un omaggio alla memoria del «non attore» spagnolo ...A piedi, zaino in spalla, tra natura incontaminata e luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Siamo in Umbria, in provincia di Terni, dove tra i Monti Amerini si apre il cammino dei borghi silen ...