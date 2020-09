Golf, Us Open 2020: trionfa DeChambeau, Paratore chiude 31° (Di lunedì 21 settembre 2020) Bryson DeChambeau fa suo lo Us Open 2020 di Golf. Il campione americano ha chiuso con 274 (69 68 70 67, -6) aggiudicandosi l’edizione numero 120° del major statunitense. Sul difficile percorso del Winged Foot GC (par 70), a Mamaroneck nello stato di New York, DeChambeau, unico giocatore andato sotto al par, ha archiviato la pratica davanti a Matthew Wolff (secondo con 280, par): “Questo successo mi infonde una gioia unica – ha detto il vincitore – e voglio godermela al massimo. Ho giocato in maniera impeccabile”. Renato Paratore, unico azzurro al via, ha terminato al 31° posto con 292 (71 72 73 76, +12). Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Brysonfa suo lo Usdi. Il campione americano ha chiuso con 274 (69 68 70 67, -6) aggiudicandosi l’edizione numero 120° del major statunitense. Sul difficile percorso del Winged Foot GC (par 70), a Mamaroneck nello stato di New York,, unico giocatore andato sotto al par, ha archiviato la pratica davanti a Matthew Wolff (secondo con 280, par): “Questo successo mi infonde una gioia unica – ha detto il vincitore – e voglio godermela al massimo. Ho giocato in maniera impeccabile”. Renato, unico azzurro al via, ha terminato al 31° posto con 292 (71 72 73 76, +12).

