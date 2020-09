Flash News del 21 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Alle 15 si sono chiusi i seggi per le votazioni per il Referendum Costituzionale confermativo del taglio del numero dei parlamentari. In sette regioni il voto è stato per il rinnovo del Presidente dei Consigli Regionali e, inoltre, in mille Comuni per eleggere i nuovi Sindaci. In Veneto e in Sardegna per le suppletive per un seggio al Senato;Lo spoglio è cominciato dalle schede del Referendum Costituzionale, seguiranno le regionali e solo domani mattina inizierà quello per le comunali.Gli exit poll per le regionali confermerebbero le vittorie schiaccianti di Zaia in Veneto e di De Luca in Campania. La Liguria confermerebbe Toti del Centro Destra, mentre le Marche passerebbero dal Centro Sinistra al Centro Destra con il candidato Acquaroli. Lotta all’ultimo voto in Puglia e anche in Toscana dove il candidato del Centro Sinistra è in lieve vantaggio su ...