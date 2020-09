Era Matt il fratellino di Lizzie McGuire: oggi, a 30 anni, stesso sorriso furbo e…[FOTO] (Di lunedì 21 settembre 2020) Nessuno avrebbe voluto un fratellino come quello di Lizzie McGuire, aka Hilary Duff. Un ragazzino sempre pronto a far dispetti, saccente, antipatico e combinaguai. I suoi genitori lo difendevano mentre la povera Lizzie non voleva averci niente a che fare! Ad interpretare molto bene questo personaggio era Jake Thomas. Che fine ha fatto quel ragazzino dall’aspetto furbo? Matt McGuire: il fratellino dispettoso di Lizzie oggi è… Il giovane attore non ha smesso di recitare. Ha interpretato il ruolo del giovane Hugh Hefner nel film “Hefner: Unauthorized”, ed ha partecipato come guest star a molti show, tra i quali “3rd Rock from the Sun”. È diventato famoso per il ruolo di ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Nessuno avrebbe voluto uncome quello di, aka Hilary Duff. Un ragazzino sempre pronto a far dispetti, saccente, antipatico e combinaguai. I suoi genitori lo difendevano mentre la poveranon voleva averci niente a che fare! Ad interpretare molto bene questo personaggio era Jake Thomas. Che fine ha fatto quel ragazzino dall’aspetto: ildispettoso diè… Il giovane attore non ha smesso di recitare. Ha interpretato il ruolo del giovane Hugh Hefner nel film “Hefner: Unauthorized”, ed ha partecipato come guest star a molti show, tra i quali “3rd Rock from the Sun”. È diventato famoso per il ruolo di ...

A Matt Dillon brillano gli occhi quando a Domenica In si parla della sua compagna Roberta Mastromichele, tanto che Mara Venier quando gli chiede se ha trovato l’amore lui risponde: “Sono molto felice, ...

Sono tanti gli ospiti in studio e in collegamento anche nella seconda puntata di Domenica In, in onda il 20 settembre alle 14 su Rai 1. Con Mara Venier ci saranno Pierfrancesco Favino, vincitore della ...

Domenica in torna in onda domenica 20 settembre con nuovi ospiti. Il programma in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotto da Mara Venier. Inizia alle 14.00 e si protrae fino all ...

A Matt Dillon brillano gli occhi quando a Domenica In si parla della sua compagna Roberta Mastromichele, tanto che Mara Venier quando gli chiede se ha trovato l'amore lui risponde: "Sono molto felice, ..."