Elisabetta Gregoraci | scoppia la bomba al GFVip | entrata col Coronavirus?

La rivelazione fatta sui social da Alessandro Roma, alias investigatoresocialofficial. Nei giorni scorsi Alessandro Roma ha diffuso alcuni scoop di gossip rivelatisi poi veri come per esempio la nuova relazione amorosa di Balotelli con l'influencer Alessia Messina.

Flavia Vento a Live Non è la d’Urso dopo l’addio al Grande Fratello Vip 2020. Spunta retroscena sull’addio: potrebbe c’entrare Elisabetta Gregoraci… Flavia Vento a Live Non è la D'Urso Flavia Vento to ...

Elisabetta Gregoraci confida come gestisce con Briatore i giorni con il figlio Nathan (Foto)

Non c’è dubbio che Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip sia tra le più spiate dai telespettatori. Tutti curiosi di scoprire com’e davvero l’ex moglie di Flavio Briatore, com’è la showgirl calabr ...

Gf Vip: il primo bacio in Casa di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa nella Casa del Gf Vip 5: il primo bacio della bellissima soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci è appena entrata nella casa del Grande ...

