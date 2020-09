"Con Osimhen il Napoli può lottare per lo scudetto" (Di lunedì 21 settembre 2020) Napoli - 'Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020)- 'Ieriha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l'...

Antonio17071963 : RT @marcoazzi66: Il colpo di fulmine tra #Osimhen e il #Napoli, con la regia di #Gattuso @SportRepubblica @rep_napoli - sportli26181512 : 'Con Osimhen il #Napoli può lottare per lo scudetto': Okolo, dell'entourage del nigeriano: 'Gli ho parlato, era mol… - indiavolati : @DaRealSlimSulis Io ho paura del turnover imprevisto...con Lozano Osimhen etc. non sarà facile capire quando gioca.… - Userfns : @SaxSan2 Io la vedo così: la juve prende in 2 millisecondi morata, milik in tribuna a fischiare osimhen, a giugno s… - alexpaino74 : @barison_andrea Dopo un'ora solo di juve Caressa fa:'oggi ha giocato il Napoli' e mettendo in risalto il fatto che… -