Agenzia_Ansa : #Referendum #affluenza giunta in ritardo: alle 12 ha votato il 12,25%. Crolla la partecipazione al voto in #Sicilia… - Agenzia_Ansa : #Elezioni, l'#affluenza provvisoria alle 23 al #referendumcostituzionale si avvicina al 40%. Analoga la percentuale… - Agenzia_Ansa : #Elezioni, secondo i dati provvisori sull'#affluenza, alle 19 per il #Referendumcostituzionale e le #Regionali ha v… - vco24news : Elezioni comunali, a Baveno affluenza sotto il 40%. Oggi si vota sino alle 15 - ilNotiziarioInd : Comunali, affluenza oltre il 40%: a Bollate e Saronno ha votato un elettore su due -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali affluenza

TrevisoToday

VENEZIA - L’affluenza in Veneto supera di undici punti percentuali il resto d’Italia, anche se i numeri parziali direbbero che il dato cala rispetto al passato. Ma il confronto con le elezioni precede ...L'affluenza di domenica 20 settembre non sfonda: ieri sera alle 23 l’affluenza per il referendum si è attestata al 39,38 per cento. Oltre che per il taglio dei parlamentari, i cittadini italiani sono ...Roma, 20 settembre 2020 - I seggi si sono aperti alle 7 di questa mattina (e si sono chiusi alle 23) in tutta Italia per l'election day. Si vota anche domani dalle 7 alle 15 per il referendum costituz ...