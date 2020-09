Come Chiara Ferragni punta a far crescere i suoi marchi (Di lunedì 21 settembre 2020) Che non si tratti soltanto di un’influencer è ormai dimostrato dai numeri e ora l’imprenditrice Chiara Ferragni nel futuro delle sue società vede la quotazione in Borsa di un brand in grado di muoversi in diversi settori. La strategia passa dal potenziamento e dalla diversificazione dei mercati di riferimento e dal consolidamento degli assetti delle società di cui la stessa Ferragni è amministratrice delegata: The Blonde Salad (Tbs Crew) e Serendipity, che controlla anche il marchio Chiara Feragni Collection. Un’altra possibilità per il gruppo potrebbe anche essere quella di “confluire all’interno di un gruppo del lusso”, riferisce l’influencer in un’intervista rilasciata al Corriere Economia. A questi obbiettivi ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) Che non si tratti soltanto di un’influencer è ormai dimostrato dai numeri e ora l’imprenditricenel futuro delle sue società vede la quotazione in Borsa di un brand in grado di muoversi in diversi settori. La strategia passa dal potenziamento e dalla diversificazione dei mercati di riferimento e dal consolidamento degli assetti delle società di cui la stessaè amministratrice delegata: The Blonde Salad (Tbs Crew) e Serendipity, che controlla anche ilFeragni Collection. Un’altra possibilità per il gruppo potrebbe anche essere quella di “confluire all’interno di un gruppo del lusso”, riferisce l’influencer in un’intervista rilasciata al Corriere Economia. A questi obbiettivi ...

La Reggina è pronta a piazzare il colpo in difesa per la stagione 2020/21. Gli amaranto hanno intenzione di assicurarsi il giocatore e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Domenico Toscano, alle ...

Spunta la Borsa nelle aspettative di Chiara Ferragni. Così come l’ingresso all’interno di una grande realtà del lusso. L’influencer, in un’intervista a L’Economia del Corriere, ha infatti raccontato c ...

Chiara Ferragni è cresciuta e ha le idee chiare su come portare avanti il brand e le imprese che fanno capo a lei. L'obiettivo è essere quotati in Borsa o confluire in un grande gruppo del lusso porta ...

