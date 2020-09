Chi sono Carmela Schettino e Alessandro Di Masi, proprietari de La Contadina? (Di lunedì 21 settembre 2020) Stasera lunedì 21 settembre 2020, su Rai 2 in prima serata, andrà in onda la terza puntata del: Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti. Protagonista della serata è Carmela Schettino, che con suo marito Alessandro Di Masi, sono i proprietari de La Contadina, una delle aziende più rinomate per la mozzarella di … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 21 settembre 2020) Stasera lunedì 21 settembre 2020, su Rai 2 in prima serata, andrà in onda la terza puntata del: Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti. Protagonista della serata è, che con suo maritoDide La, una delle aziende più rinomate per la mozzarella di … L'articolo NewNotizie.it.

borghi_claudio : Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento est… - Einaudieditore : «Non sono mai stata populista: non lo può essere chi è venuto alla politica dal rifiuto del fascismo». Rossana Ross… - AlbertoBagnai : Avrà i suoi motivi. Ad esempio: posto che i giornali costano, io non so (perché non me ne sono mai interessato) chi… - bezsuzska : RT @Maria90116652: 'Lo so,non sono perfetto. Ma chi se ne frega! Nemmeno la luna è perfetta. E' piena di crateri. E il mare? Nemmeno lui!Tr… - MrBlonde9 : @stexdlol Chi spende oltre 30€ al mese per leggere opinioni che non condivide? Per me è una concausa: il giornalism… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono "Cattivi odori a Castelferretti, sappiamo chi sono" il Resto del Carlino Marigliano, lunghe file fuori all'ufficio elettorale. Il prefetto Esposito: solo oggi riprodotte 2500 tessere

MARIGLIANO - File e assembramenti fino a sera fuori all'ufficio elettorale. Chi aveva smarrito la scheda elettorale è rimasto per ore ad attenderla sotto il sole cocente. Addirittura attese di giorni.

Il mouse Logitech MX Anywhere 3 è un fulmine: scorre fino a 1.000 righe al secondo

Il nuovo Logitech MX Anywhere 3 è una scheggia; macitynet ha partecipato alla presentazione organizzata dal costruttore all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano: in questo articolo trovate la ...

Perché l’accordo TikTok-Oracle potrebbe salvare Huawei negli USA

L'accordo raggiunto tra ByteDance e Oracle permetterà alla piattaforma di condivisione video TikTok di sopravvivere negli Stati Uniti dopo le minacce di chiusura del presidente Trump, ma l'operazione ...

MARIGLIANO - File e assembramenti fino a sera fuori all'ufficio elettorale. Chi aveva smarrito la scheda elettorale è rimasto per ore ad attenderla sotto il sole cocente. Addirittura attese di giorni.Il nuovo Logitech MX Anywhere 3 è una scheggia; macitynet ha partecipato alla presentazione organizzata dal costruttore all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano: in questo articolo trovate la ...L'accordo raggiunto tra ByteDance e Oracle permetterà alla piattaforma di condivisione video TikTok di sopravvivere negli Stati Uniti dopo le minacce di chiusura del presidente Trump, ma l'operazione ...