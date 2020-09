Beppe Grillo e Gunter Paoli da David Sassoli | all' Europarlamento va in scena la farsa giallorossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ce la ricordiamo l'Italia che doveva vergognarsi in faccia al mondo e all'Europa perché era rappresentata dal puttaniere di Arcore? Non bisognava essere berlusconiani per pensare che ci fosse qualcosa di storto nella propaganda contro un governo che aveva il diritto di essere mandato a casa se non rispondeva più al Paese e invece era fatto fuori dal rating moraleggiante dello spionaggio giudiziario in combinazione con le ingiunzioni epistolari confezionate dal mandarinato eurocratico. Non c'erano santi: per salvarsi, l'Italia doveva liberarsi di quella rappresentanza invereconda. Bene, manco dieci anni dopo al governo s' avvicenda una compagnia di scappati di casa capitanati da uno che fatica a comporre una frase in italiano non si dice decente, ma anche solo corretto, portato lassù da una schiatta di perdigiorno con curriculum che passa diretto dalla vendita di ...