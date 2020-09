Appendino condannata per falso in atto pubblico: “Lascio il M5s ma resto sindaca” (Di lunedì 21 settembre 2020) TORINO – Assolta dall’accusa di abuso d’ufficio ma condannata per falso in atto pubblico: la sindaca di Torino Chiara Appendino potrà continuare a fare il primo cittadino (perchè la legge Severino sarebbe scattata solo in caso di condanna per abuso d’ufficio), ma alla luce della condanna a sei mesi per falso in atto pubblico ha deciso di lasciare il Movimento 5 stelle. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) TORINO – Assolta dall’accusa di abuso d’ufficio ma condannata per falso in atto pubblico: la sindaca di Torino Chiara Appendino potrà continuare a fare il primo cittadino (perchè la legge Severino sarebbe scattata solo in caso di condanna per abuso d’ufficio), ma alla luce della condanna a sei mesi per falso in atto pubblico ha deciso di lasciare il Movimento 5 stelle.

