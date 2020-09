Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio (Di lunedì 21 settembre 2020) residenziale di tre piani. Il crollo, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto prima dell’alba di lunedì a Bhiwandi, nella periferia della Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) residenziale di tre piani. Il, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto prima dell’alba di lunedì a Bhiwandi, nella periferia della

ilpost : Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio - angelomangiante : È terminata a Innsbruk, clinica Gelenkpunkt, l'operazione al crociato sinistro di #Zaniolo. Intervento tecnicamen… - PietroPecchioni : RT @ilpost: Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio - isamiccoli52 : RT @ilpost: Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio - andrea_falivene : RT @ilpost: Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio -