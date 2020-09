Ubriaco alla guida, aggredisce i carabinieri: arrestato (Di domenica 20 settembre 2020) Ubriaco e senza patente, si schianta contro un muro 14 settembre 2020 Si presenta in commissariato Ubriaco e senza mascherina, poi dà in escandescenze 15 settembre 2020 Ubriaco e a tutta velocità per ... Leggi su genovatoday (Di domenica 20 settembre 2020)e senza patente, si schianta contro un muro 14 settembre 2020 Si presenta in commissariatoe senza mascherina, poi dà in escandescenze 15 settembre 2020e a tutta velocità per ...

picchiasebino05 : @CommentoSolo @FloraPiachica Anni fa doveva cantare qui dove abito. ..a mezzanotte ancora nn era uscito...Alla fine… - genovapostnews : Sampierdarena, ubriaco alla guida in via Cantore aggredisce i carabinieri: arrestato - genovatoday : Ubriaco alla guida, aggredisce i carabinieri: arrestato - _fab_04 : Non io che ad una festa dove non conoscevo nessuno mi ubriaco insime alla migliore amica della mia amica Mostrare… - AmoBergamo : #Bergamo Ubriaco, dice «vi pago se mi lasciate» ai poliziotti: arrestato per istigazione alla corruzione -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco alla Ubriaco alla guida, aggredisce i carabinieri: arrestato GenovaToday 29enne ubriaco dà in escandescenze Poi cerca di corrompere gli agenti, arrestato

Nella mattinata di sabato 19 settembre una Volante della Questura è intervenuta in via dei Caniana a Bergamo per uomo in evidente stato di alterazione che, non riuscendo a trovare la porta di casa sta ...

Olbia e centro storico blindato, residente furibondo: “non esistono democrazia e Istituzioni”

Olbia, 20 settembre 2020 – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino residente del centro storico particolarmente arrabbiato per le limitazioni che i residenti sarebbero costretti a subire.

Ubriaco prende a testate carabiniere: denunciato 50enne nel Pavese

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Dorno, in Lomellina (Pavia) dopo aver picchiato due passanti e colpito con una testata un carabiniere. Il 50enne, in evidente stato di ubriachezza, prima ha impo ...

Nella mattinata di sabato 19 settembre una Volante della Questura è intervenuta in via dei Caniana a Bergamo per uomo in evidente stato di alterazione che, non riuscendo a trovare la porta di casa sta ...Olbia, 20 settembre 2020 – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino residente del centro storico particolarmente arrabbiato per le limitazioni che i residenti sarebbero costretti a subire.Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Dorno, in Lomellina (Pavia) dopo aver picchiato due passanti e colpito con una testata un carabiniere. Il 50enne, in evidente stato di ubriachezza, prima ha impo ...