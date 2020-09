Lieto fine per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il bacio della riconciliazione - (Di domenica 20 settembre 2020) Carlo Lanna Torna il sereno tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che con un bacio social mettono a tacere tutti i rumor delle scorse settimane Ha creato molto scompiglio la rottura (mai del tutto confermata) tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nell’ultimo mese, infatti, sono stati tanti i gossip che hanno interessato l’amata coppia dei social che è nata sotto il solo della Grande Fratello Vip. I due sembravano inseparabili e, soprattutto, molto innamorati. Eppure, come hanno riportato diverse fonti, pareva che la fiamma della passione si fosse spenta tra Ignazio e Cecilia. Lei era fuggita in barca in sua sorella, lui pizzicato con ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Carlo Lanna Torna il sereno trache con unsocial mettono a tacere tutti i rumor delle scorse settimane Ha creato molto scompiglio la rottura (mai del tutto confermata) tra. Nell’ultimo mese, infatti, sono stati tanti i gossip che hanno interessato l’amata coppia dei social che è nata sotto il soloGrande Fratello Vip. I due sembravano inseparabili e, soprattutto, molto innamorati. Eppure, come hanno riportato diverse fonti, pareva che la fiammapassione si fosse spenta tra. Lei era fuggita in barca in sua sorella, lui pizzicato con ...

Ultime Notizie dalla rete : Lieto fine Lieto fine per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il bacio della riconciliazione ilGiornale.it Prima minaccia moglie e figli poi prende il fucile e spara in aria

Grande mobilitazione, per fortuna senza conseguenze, per il dramma familiare avvenuto ieri mattina. Un lieto fine che è arrivato grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno, ...

I 70 anni di Loredana Berté, una per cui la guerra non è mai finita

Libera da ogni schema e costrizione, ma schiava di se stessa e della sua personalità scontrosa e tagliente, del voler essere sempre fuori luogo e fuori contesto. Tra l'essere normale e l'essere super ...

Gabriele Muccino racconta dallo yacht un amore a distanza

L’incontro con Muccino è sullo yacht Magellano 25, una imbarcazione esclusiva della Azimuth Yachts, che ha anche prodotto il nuovo cortometraggio del regista. Si intitola “Open your eyes” e in circa ...

