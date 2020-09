Internazionali BNL d’Italia 2020, Djokovic carbura alla distanza e batte Ruud in due set (Di domenica 20 settembre 2020) Novak Djokovic è il primo finalista degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il tennista serbo ha battuto in due set Casper Ruud con il punteggio di 7-5 6-3 e adesso attenderà l’esito dell’altra semifinale tra Shapovalov e Schwartzman per conoscere il nome del suo avversario. Un successo non facile per Nole questo sulla terra rossa del Foro Italico, considerando che ha dovuto recuperare da una situazione di svantaggio e ha annullato diverse palle break, ma alla fine meritato. IL RACCONTO DEL MATCH – Il serbo non parte affatto bene al servizio e già nel terzo game, il secondo al servizio per il numero uno al mondo e del seeding, è costretto a subire il break da parte dell’avversario. Il norvegese acquisisce convinzione una volta portatosi ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Novakè il primo finalista degliBNL d’Italia. Il tennista serbo ha battuto in due set Caspercon il punteggio di 7-5 6-3 e adesso attenderà l’esito dell’altra semifinale tra Shapovalov e Schwartzman per conoscere il nome del suo avversario. Un successo non facile per Nole questo sulla terra rossa del Foro Italico, considerando che ha dovuto recuperare da una situazione di svantaggio e ha annullato diverse palle break, mafine meritato. IL RACCONTO DEL MATCH – Il serbo non parte affatto bene al servizio e già nel terzo game, il secondo al servizio per il numero uno al mondo e del seeding, è costretto a subire il break da parte dell’avversario. Il norvegese acquisisce convinzione una volta portatosi ...

