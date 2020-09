Inter, Suarez esalta Vidal: “Sei un fuoriclasse, ti auguro il meglio” (Di domenica 20 settembre 2020) Luis Suarez ha salutato l’ormai ex compagno Arturo Vidal, tramite un post su Instagram che esplica la loro straordinaria sintonia in campo e fuori. L’attaccante uruguaiano ha evidenziato i pregi dell’amico cileno, il quale ha lasciato Barcellona per dirigersi a Milano, sponda Inter: “Averti come rivale è stato insopportabile per quanto sei bravo come giocatore, ma averti come compagno, amico e conoscerti come persona è stato fantastico! Un piacere aver condiviso dei momenti con un fuoriclasse come te. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova avventura“. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Luisha salutato l’ormai ex compagno Arturo, tramite un post su Instagram che esplica la loro straordinaria sintonia in campo e fuori. L’attaccante uruguaiano ha evidenziato i pregi dell’amico cileno, il quale ha lasciato Barcellona per dirigersi a Milano, sponda: “Averti come rivale è stato insopportabile per quanto sei bravo come giocatore, ma averti come compagno, amico e conoscerti come persona è stato fantastico! Un piacere aver condiviso dei momenti con uncome te. Titutto il meglio per questa nuova avventura“.

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #13settembre ? Per Chiesa spunta il Milan ? Inter, Vidal si è liberato dal… - Gazzetta_it : Il #Barça gioca, #Suarez e #Vidal non convocati: sempre più vicini a #Juve e #Inter - RobertoCR82 : Quindi mi pare di capire che sia Suarez che Messi verranno all'inter - toniH2000 : RT @FusatoRiccardo: Ma se non dovesse arrivare Suarez si potra' scrivere , #juvebeffata o il giochino vale solo per l'Inter? - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Anche Suarez saluta Vidal: 'Un piacere aver giocato con te, ti auguro il meglio all'Inter' -