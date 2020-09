"Il Napoli sostiene De Luca". De Laurentiis incorona il governatore in pieno silenzio elettorale (Di domenica 20 settembre 2020) “Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l’uomo migliore del momento”. Così, in pieno silenzio elettorale, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incorona su Twitter il governatore uscente e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Vincenzo De Luca.Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) “Cari Campani, illa candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l’uomo migliore del momento”. Così, in, il presidente delAurelio Desu Twitter iluscente e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Vincenzo De.Cari Campani, illa candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania. ...

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - FBiasin : 'Il #Napoli sostiene'. Credo che #DeLaurentiis sia convinto di vivere dentro a un cinepanettone. - vincenzoval1978 : RT @FBiasin: 'Il #Napoli sostiene'. Credo che #DeLaurentiis sia convinto di vivere dentro a un cinepanettone. - giustinope : Volevo informarvi che la rosa del Napoli è formata da 23 calciatori quindi si sostiene tutti in egual modo, quindi… - anna_tpwk_ : RT @ADeLaurentiis: Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi… -