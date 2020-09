Ferie non godute in prescrizione: quando si perdono? (Di domenica 20 settembre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento Ferie. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delle Ferie forzate, oppure con riferimento alle Ferie dei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delle Ferie da un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sulle Ferie non godute. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alle Ferie annuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle Ferie, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 20 settembre 2020) Non è certamente la prima volta che affrontiamo il delicato tema del lavoro ed, in particolare, l’argomento. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla legittimità delleforzate, oppure con riferimento alledei lavoratori stagionali. In questo articolo vogliamo occuparci delleda un altro punto di vista: vogliamo cioè focalizzarci sullenon. Ciò però sempre sulla scorta di quanto sancito, anzitutto, dalla nostra Costituzione che, all’art. 36, prevede il diritto alleannuali irrinunciabili e retribuite. Abbiamo altresì già parlato della cosiddetta indennità sostitutiva delle, vale a dire quella somma di denaro che va nelle tasche ...

tuttacolpade : @Leleprox beh! feste e party altri li hanno fatti durante le ferie (e come ora partite e cinema) poi, con tutto il… - yallostasis : avrò tanti difetti ma almeno non mi sento di dire che un giorno di ferie e non mi sento di dire che un giorno di fe… - buffy_29 : « La libertà a cui aspira l'uomo moderno non è quella dell'uomo libero, ma quella dello schiavo nel giorno di ferie… - noniolaltra : RT @HMQueenBee: [Dottoressa rientrata dalle ferie] + Le comunico che mi sono sottoposta a tampone e il risultato è negativo. - Ok...? + Nel… - claudia_sot : @UtherPe @PoliticaPerJedi Con i miei colleghi abbiamo trascorso parte delle ferie a spostare armadi, ripulire le au… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferie non Quando a Bologna le ferie non esistevano gazzettadibologna.it L’oroscopo di oggi 19 settembre: Cancro e Ariete bisticciano

Con una Luna come questa è facile sorprendenti e giocare con la tua suscettibilità. Marte non si risparmia di regalarti energie e potrebbe anche farti scattare per un nonnulla! Attento agli scherzi! M ...

Covid a Roma, via ai test della saliva a scuola per evitare le chiusure: ecco il piano della Regione Lazio

Test rapidi salivari nelle scuole di Roma e del Lazio dove si sono riscontrati casi di positivi tra bambini, insegnanti o personale non docente. Eppoi indagini a campione estese a tutti gli istituti d ...

Covid-19 vola in Francia e Spagna. Cosa è andato storto secondo gli esperti

Spagna e Francia sono tra i due Paesi europei dove il coronavirus ha ripreso a correre più veloce. A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l’aumento del Cov ...

Con una Luna come questa è facile sorprendenti e giocare con la tua suscettibilità. Marte non si risparmia di regalarti energie e potrebbe anche farti scattare per un nonnulla! Attento agli scherzi! M ...Test rapidi salivari nelle scuole di Roma e del Lazio dove si sono riscontrati casi di positivi tra bambini, insegnanti o personale non docente. Eppoi indagini a campione estese a tutti gli istituti d ...Spagna e Francia sono tra i due Paesi europei dove il coronavirus ha ripreso a correre più veloce. A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l’aumento del Cov ...