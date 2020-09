Definitiva l’espulsione di Palamara dall’Anm. L’assemblea dell’Associazione delle toghe ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente indagato per corruzione (Di domenica 20 settembre 2020) Luca Palamara fuori dall’Associazione nazionale magistrati. L’assemblea dell’Anm ha respinto, ieri, il ricorso presentato dall’ex presidente contro la scelta dei colleghi di espellerlo dall’associazione. Una decisione presa dall’assemblea e che conferma la decisione del Comitato direttivo centrale assunta lo scorso giugno. A nulla è valsa la difesa dello stesso Palamara che in tarda mattinata aveva espresso le sue ragioni. “Non ho mai venduto la mia funzione, né a Lotti, né a Centofanti, né a nessuno. Sono stato travolto e nella fiumana mi sono perso, ma non mi sento di essere stato moralmente indegno”. Nel difendere il suo operato, soprattutto sul versante dei legami con la politica, Palamara ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Lucafuori dall’Associazione nazionale magistrati. L’assemblea dell’Anm ha, ieri, ildall’excontro la scelta dei colleghi di espellerlo dall’associazione. Una decisione presa dall’assemblea e che conferma la decisione del Comitato direttivo centrale assunta lo scorso giugno. A nulla è valsa la difesa dello stessoche in tarda mattinata aveva espresso le sue ragioni. “Non ho mai venduto la mia funzione, né a Lotti, né a Centofanti, né a nessuno. Sono stato travolto e nella fiumana mi sono perso, ma non mi sento di essere stato moralmente indegno”. Nel difendere il suo operato, soprattutto sul versante dei legami con la politica,...

