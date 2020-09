Conte al seggio: “Ho votato in scienza e coscienza. Auspico come sempre la partecipazione dei cittadini” (Di domenica 20 settembre 2020) “Se ho votato bene? In scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. Quindi, c’è sempre l’auspicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di referendum, abrogativo, costituzionale, una partecipazione dei cittadini”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando il seggio elettorale nel quale ha votato. L'articolo Conte al seggio: “Ho votato in scienza e coscienza. Auspico come sempre la partecipazione dei cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) “Se hobene? Ine co. Ogni votazione è espressione di unademocratica. Quindi, c’èl’auspicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di referendum, abrogativo, costituzionale, unadei cittadini”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe, lasciando ilelettorale nel quale ha. L'articoloal: “Hoine coladei cittadini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MariMario1 : RT @chierici1950: Mamma ed i suoi 94 anni.Ha chiamato la ragazza che fa servizio taxi in paese per chiedere di essere accompagnata al seggi… - giovanni101255 : RT @chierici1950: Mamma ed i suoi 94 anni.Ha chiamato la ragazza che fa servizio taxi in paese per chiedere di essere accompagnata al seggi… - fogliachevola : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Giuseppe Conte ha votato in un seggio al centro di #Roma. 'Auspicabile la partecipazione dei cittadini. Ho vot… - Affaritaliani : Referendum, Conte al seggio di Roma per il voto. Le immagini - stenric56 : RT @chierici1950: Mamma ed i suoi 94 anni.Ha chiamato la ragazza che fa servizio taxi in paese per chiedere di essere accompagnata al seggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte seggio Conte al seggio: “Ho votato in scienza e coscienza. Auspico come sempre la partecipazione dei… Il Fatto Quotidiano Referendum, Conte al seggio di Roma per il voto. Le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2020 Referendum, Conte al seggio di Roma per il voto. Le immagini Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha votato per il referendum presso il seggio di Roma a V ...

Election Day, Conte: "Auspico partecipazione dei cittadini"

(LaPresse) Giuseppe Conte ha votato per il referendum costituzionale nel seggio di via Giulia a Roma. "L'ho fatto in scienza e coscienza", ha scherzato uscendo dall'istituto Virgilio, nel centro stori ...

"Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica", dice Conte

AGI - "Se ho votato bene? In scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. Quindi, c'è sempre l'auspicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di r ...

(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2020 Referendum, Conte al seggio di Roma per il voto. Le immagini Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha votato per il referendum presso il seggio di Roma a V ...(LaPresse) Giuseppe Conte ha votato per il referendum costituzionale nel seggio di via Giulia a Roma. "L'ho fatto in scienza e coscienza", ha scherzato uscendo dall'istituto Virgilio, nel centro stori ...AGI - "Se ho votato bene? In scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. Quindi, c'è sempre l'auspicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di r ...