Con Pirlo la Juve gioca e vince 3-0 (Ronaldo non la passa mai, alla fine segna) (Di domenica 20 settembre 2020) Pirlo non è Guardiola. All’esordio con il Barcellona, Guardiola perse 1-0 sul campo del Numancia. Invece la Juventus del neo-allenatore ignorato dai media, ha battuto la Sampdoria 3-0. Ottimo primo tempo, con tante occasioni sprecate da Ronaldo. Ripresa a ritmi più bassi e raddoppio di Bonucci a dieci minuti dal termine su pasticcio difensivo doriano. Infine, dopo numerosi tentativi, CR7 riesce a segnare il 3-0. Pirlo ha schierato a sorpresa Frabotta (21 anni) a sinistra al posto di De Sciglio. Bentancur in panchina, e in campo l’americano ex Schalke McKennie (22 anni). A completare la mediana ecco Rabiot, Cuadrado all’esterno e un ottimo Ramsey che ha fatto la cerniera tra il centrocampo e l’attacco con Kulusevski (20 anni) in appoggio a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020)non è Guardiola. All’esordio con il Barcellona, Guardiola perse 1-0 sul campo del Numancia. Invece lantus del neo-allenatore ignorato dai media, ha battuto la Sampdoria 3-0. Ottimo primo tempo, con tante occasioni sprecate da. Ripresa a ritmi più bassi e raddoppio di Bonucci a dieci minuti dal termine su pasticcio difensivo doriano. In, dopo numerosi tentativi, CR7 riesce are il 3-0.ha schierato a sorpresa Frabotta (21 anni) a sinistra al posto di De Sciglio. Bentancur in panchina, e in campo l’americano ex Schalke McKennie (22 anni). A completare la mediana ecco Rabiot, Cuadrado all’esterno e un ottimo Ramsey che ha fatto la cerniera tra il centrocampo e l’attacco con Kulusevski (20 anni) in appoggio a ...

