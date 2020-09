Cina, batteri fuoriusciti da laboratorio | Oltre 3.000 contagiati (Di domenica 20 settembre 2020) batteri sono fuoriusciti da un laboratorio in Cina causando più di 3.000 contagi nelle viCinanze dell’impianto in cui è accaduto l’incidente Sono stati registrati vari migliaia di casi di brucellosi nel nord-ovest della Cina, a seguito di una fuoriuscita di batteri da parte di una impresa biofarmaceutica lo scorso anno. La Commissione Sanitaria di Lanzhou, … L'articolo Cina, batteri fuoriusciti da laboratorio Oltre 3.000 contagiati Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 20 settembre 2020)sonoda unincausando più di 3.000 contagi nelle vinze dell’impianto in cui è accaduto l’incidente Sono stati registrati vari migliaia di casi di brucellosi nel nord-ovest della, a seguito di una fuoriuscita dida parte di una impresa biofarmaceutica lo scorso anno. La Commissione Sanitaria di Lanzhou, … L'articoloda3.000Curiosauro.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi

Cina, fuga di batteri da un laboratorio: in 3 mila si ammalano di brucellosi

In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi

Le autorità della Cina nord-occidentale hanno reso noto che in seguito alla fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico