A Domenica Live la rivelazione choc sulla contessa de Blanck | non si lava!

(Di domenica 20 settembre 2020) Arriva il momento di scoprire lache Barbara d’urso ha promesso, con la sua ormai famosa busta gialla nella puntata didel 20 settembre 2020. Di che cosa si tratta? La conduttrice aveva anticipato che nella puntata dici sarà qualcosa che non sappiamo, da scoprire,. Ma a, nel talk dedicato al Grande Fratello VIP, è il figlio di Marina Ripa di Meana a dare un altro scoop. La povera Patrizia desarà anche protagonista assoluta di questo Gf VIP, sui social e non solo, ma di lei se ne dicono davvero di cotte e di crude. E dopo lo spogliarello involontario che ha regalato sempre ...

Inter : ?? | APPUNTAMENTI ?? domani dalle ore 18.00 live tweet di #InterPisa ?? alle 23.30 il match su @SkySport e sui nostri… - matteosalvinimi : Ultima tappa di questa splendida domenica in Puglia. Un abbraccio da Foggia, buona serata Amici. ?? LIVE ??… - juventusfc : Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - toysblogit : Valentina Persia a Domenica Live: 'Depressione post-partum? Ti dai delle colpe, pensi di… - h4irband : RT @frolleeknow: Comunque le live di Chan a me scaldano un sacco il cuore ma, ancora più delle live stesse, sono i commenti dei miei mutual… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Live

A Domenica Live possiamo assistere alla storia di Pietro Puzone ex calciatore del Napoli ora ricoverato in clinica con alcuni problemi di salute. Barbara D’Urso manda il video dal quale è partita la r ...Arriva il momento di scoprire la rivelazione choc che Barbara d’urso ha promesso, con la sua ormai famosa busta gialla nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020. Di che cosa si tratta? La c ...Arriva il momento di scoprire la rivelazione choc che Barbara d’urso ha promesso, con la sua ormai famosa busta gialla nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020. Di che cosa si tratta? La c ...