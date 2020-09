Usa 2020, la sostituzione della giudice Ruth Bader Ginsburg è un’occasione d’oro per Trump (Di sabato 19 settembre 2020) E così prima di novembre l’America dovrà prendere una decisione forse più importante, certo di più lunga durata, della scelta tra Trump e Biden. La sostituzione di Ruth Bader Ginsburg può segnare l’ inizio di un periodo, anche ventennale, di schiacciante prevalenza di giuristi conservatori tra i guardiani della Costituzione. I presidenti passano, ma il loro lascito nella Corte Suprema resta a condizionare l’attività del potere esecutivo e di quello legislativo, molto dopo la loro morte. In fondo, oggi, gli Stati Uniti vivono ancora nel mondo giuridico creato dalle nomine di Reagan negli anni Ottanta. Sostituire uno dei nove giudici, in carica a vita, è una delle occasioni d’oro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) E così prima di novembre l’America dovrà prendere una decisione forse più importante, certo di più lunga durata,scelta trae Biden. Ladipuò segnare l’ inizio di un periodo, anche ventennale, di schiacciante prevalenza di giuristi conservatori tra i guardianiCostituzione. I presidenti passano, ma il loro lascito nella Corte Suprema resta a condizionare l’attività del potere esecutivo e di quello legislativo, molto dopo la loro morte. In fondo, oggi, gli Stati Uniti vivono ancora nel mondo giuridico creato dalle nomine di Reagan negli anni Ottanta. Sostituire uno dei nove giudici, in carica a vita, è una delle occasioni d’oro ...

