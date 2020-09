Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 19:10 (Di sabato 19 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Grigno il viceministro della Salute per Paolo sileri risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna il voto di domani o ritorno alla normalità si vota in sicurezza i protocolli eviteranno gli assembramenti ci sono perché è entrata e uscita gel disinfettante all’esterno e all’interno la matita verrà disinfettata Questa è la nostra normalità aggiunge sileri Finché il virus Non deciderà per conto suo di modificarsi in una forma favorevole per il genere umano finché non avremo il vaccino concludi il viceministro fino ad allora dovremmo fare i conti con questa nuova normalità di essere almeno due persone morte altre 14 rimaste ferite in una sparatoria te lo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Grigno il viceministro della Salute per Paolo sileri risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna il voto di domani o ritorno alla normalità si vota in sicurezza i protocolli eviteranno gli assembramenti ci sono perché è entrata e uscita gel disinfettante all’esterno e all’interno la matita verrà disinfettata Questa è la nostra normalità aggiunge sileri Finché il virus Non deciderà per conto suo di modificarsi in una forma favorevole per il genere umano finché non avremo il vaccino concludi il viceministro fino ad allora dovremmo fare i conti con questa nuova normalità di essere almeno due persone morte altre 14 rimaste ferite in una sparatoria te lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia1.638 nuovi casi e 24 morti, restrizioni in mezza Europa Fanpage.it Aleksei Navalny, i progressi sui social: «Ora mi tremano le gambe, la guarigione non sarà veloce»

Aleksei Navalny torna sui social per mostrare i suoi progressi dopo l'avvelenamento. Nella foto cammina da solo, senza l'aiuto di nessuno, e senza flebo. L'oppositore russo, avvelenato ad agosto a Tom ...

Covid Italia, il bollettino di oggi: 1.638 nuovi casi e boom di morti (24)

Covid Italia, il bollettino di oggi 19 settembre 2020. Sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.907 registrati ieri. Crescono invece le vittime, che oggi toccano quota 2 ...

Covid-19, positivo a scuola per un giorno, 23 in quarantena nel Bellunese

Una classe di 17 alunni di una scuola elementare nel Bellunese, due insegnati e una famiglia di tre persone sono tutti in quarantena dopo che il figlio di quest’ultima è risultato positivo al Covid al ...

