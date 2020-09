Trova in spiaggia e trova questa roba: terrificante, ecco cosa state vedendo. Un caso nazionale (Di sabato 19 settembre 2020) Un caso inquietante e disgustoso. Siamo a Racine, Wisconsin, Stati Uniti, dove un uomo ha trovato quello che potete vedere nella foto e qui sotto: un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla spiaggia. La terrificante scoperta è stata fatta da Jimmy Senda, 47 anni, artista e costruttore. Come ogni giorno camminava in spiaggia alla ricerca di pezzi di vetro levigati dal mare, che usa per le sue opere, quando si è imbattuto nel pacchetto portato a riva dalle onde, un "pacco" coperto da carta stagnola e legato con un elastico rosa. All'interno, appunto, un cervello. "Non so davvero come spiegare. Ho pensato: Cos'è questo? Mi sono imbattuto in questo pacchetto quadrato, avvolto in un foglio di alluminio, e c'era un elastico rosa attorno - ha raccontato -. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Uninquietante e disgustoso. Siamo a Racine, Wisconsin, Stati Uniti, dove un uomo hato quello che potete vedere nella foto e qui sotto: un cervello avvolto in un foglio di alluminio sulla. Lascoperta è stata fatta da Jimmy Senda, 47 anni, artista e costruttore. Come ogni giorno camminava inalla ricerca di pezzi di vetro levigati dal mare, che usa per le sue opere, quando si è imbattuto nel pacchetto portato a riva dalle onde, un "pacco" coperto da carta stagnola e legato con un elastico rosa. All'interno, appunto, un cervello. "Non so davvero come spiegare. Ho pensato: Cos'è questo? Mi sono imbattuto in questo pacchetto quadrato, avvolto in un foglio di alluminio, e c'era un elastico rosa attorno - ha raccontato -. La ...

