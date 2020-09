Traffico Roma del 19-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione i rallentamenti perintenso su via Cristoforo Colombo 3 via di Acilia via di Malafede direzione centro Si procede a rilento per lavori su via Ardeatina pressi di via Casali delle cornacchiole direzione centro nella zona Nord dichiusa alvia Pietro bascotti per il dissesto del manto stradale sempre per lo stesso motivo è chiusa nella zona di Centocelle via dei Platani 3 viale Palmiro Togliatti e via del vivaio nelle due direzioni un incidente su via Anagnina rallenta ilall’altezza di via Casal Morena direzioneCentro mentre in via di Vermicino ilè rallentato perintenso all’altezza di via del Torraccio in direzione via di Grotte ...