Sparatoria durante una festa: morti due ragazzi e 16 feriti. Polizia sul posto (Di sabato 19 settembre 2020) Sono sedici le persone coinvolte in una Sparatoria. Una festa illegale a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York, e poi il caos. Le cause che hanno condotto al tragico epilogo non sono ancora state chiarite. Perdono la vita un ragazzo e una ragazza, tra i 18 e i 22 anni. La notizia viene diffusa da Repubblica, da cui si apprende che l’incidente è iniziato poco prima di mezzanotte e mezzo. Dato l’allarme alle forze dell’ordine, sono sopraggiunti sul posto le pattuglie della Polizia che stanno proseguendo negli interrogatori dei vicini e di quanti hanno assistito al tragico episodio: “La festa era illegale, non ne sapevamo nulla finché non siamo stati chiamati dal 911. Quando siamo arrivati sul posto c’era caos, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Sono sedici le persone coinvolte in una. Unaillegale a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York, e poi il caos. Le cause che hanno condotto al tragico epilogo non sono ancora state chiarite. Perdono la vita un ragazzo e una ragazza, tra i 18 e i 22 anni. La notizia viene diffusa da Repubblica, da cui si apprende che l’incidente è iniziato poco prima di mezzanotte e mezzo. Dato l’allarme alle forze dell’ordine, sono sopraggiunti sulle pattuglie dellache stanno proseguendo negli interrogatori dei vicini e di quanti hanno assistito al tragico episodio: “Laera illegale, non ne sapevamo nulla finché non siamo stati chiamati dal 911. Quando siamo arrivati sulc’era caos, ...

notizieoggi24 : Usa, Rochester: sparatoria durante un party: morti due ragazzi, 16 feriti #USA - OperaFisista : Usa, Rochester: sparatoria durante un party illegale. Morti due ragazzi, almeno 16 feriti - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Due ragazzi sono stati uccisi durante una festa a Rochester, nello stato di New York - fisco24_info : Usa: sparatoria in una festa, 2 morti e 14 feriti: Un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in giardino… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Usa, Rochester: sparatoria durante un party illegale. Morti due ragazzi, almeno 16 feriti [aggiornamento delle 10:35] https… -