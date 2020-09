Senza tregua 2: trama, cast e streaming del film (Di sabato 19 settembre 2020) Questa sera, sabato 19 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Senza tregua 2 (titolo originale: Hard Target 2), film del 2016 diretto da Roel Reiné. È il sequel di Senza tregua del 1993. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama L’ex-marine Wes Baylor, dopo aver ucciso sul ring il suo rivale amico, continua a dannarsi per quel fatto. Un giorno Aldrich lo scova e gli propone un’ultima battaglia. Arrivato nell’Asia del sud, scopre che è stato ingannato e sarà costretto a partecipare ad una caccia all’uomo dove lui è la preda Senza tregua 2: il ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020) Questa sera, sabato 19 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda2 (titolo originale: Hard Target 2),del 2016 diretto da Roel Reiné. È il sequel didel 1993. Ma qual è la? E ilcompleto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.L’ex-marine Wes Baylor, dopo aver ucciso sul ring il suo rivale amico, continua a dannarsi per quel fatto. Un giorno Aldrich lo scova e gli propone un’ultima battaglia. Arrivato nell’Asia del sud, scopre che è stato ingannato e sarà costretto a partecipare ad una caccia all’uomo dove lui è la preda2: il ...

