Perde l’equilibrio e cade giù nella scarpata | 24enne muore dopo un volo di 150 metri

Incredibile tragedia in Italia. Nella giornata di oggi, sabato 19 settembre, un escursionista originario degli Stati Uniti d'America è deceduto in provincia di Vicenza, precipitando per 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. Il giovane aveva appena 24 anni e si trovava in compagnia di un amico all'uscita della 23° galleria. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso l'equilibrio sul bordo della scarpata ed è caduto nel vuoto. Per lui non c'è stato praticamente nulla da fare. L'allarme è scattato precisamente alle ore 11.45. Immediatamente l'elicottero di Verona emergenza, partendo dalle coordinate del punto esatto della tragedia, si è messo in volo per effettuare una ricognizione. In seguito, è riuscito a individuare il

