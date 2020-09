Patrizia De Blanck nuda al GF Vip: lei non la prende bene, Pupo “un bel seno per l’età che ha” (Di sabato 19 settembre 2020) Pensavamo (speravamo) che il nudo integrale di Patrizia De Blanck restasse relegato a quella imbarazzante pagina di Pomeriggio 5, ed invece no. Ieri sera, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip la contessa è rimasta letteralmente senza parole di fronte quei pochi secondi mostrati in diretta televisiva proprio durante un’incursione del programma di... L'articolo Patrizia De Blanck nuda al GF Vip: lei non la prende bene, Pupo “un bel seno per l’età che ha” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 settembre 2020) Pensavamo (speravamo) che il nudo integrale diDerestasse relegato a quella imbarazzante pagina di Pomeriggio 5, ed invece no. Ieri sera, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip la contessa è rimasta letteralmente senza parole di fronte quei pochi secondi mostrati in diretta televisiva proprio durante un’incursione del programma di... L'articoloDeal GF Vip: lei non la“un belper l’età che ha” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - bloovline : Amo Patrizia De Blanck con tutto me stesso #gfvip - SmorfiaDigitale : GF Vip, Patrizia De Blanck contro Flavia Vento: 'Ubriaca, ti serve lo psicologo'... -